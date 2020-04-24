В Киевской области продолжается запрет на посещение кладбищ - ОГА

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области учитывая опасность распространения коронавирусной болезни продолжает действовать запрет на посещение кладбищ. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Несмотря на общую осознанность людей в минувшие выходные правоохранители порой фиксировали и нарушение правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости, ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая. Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями в области пока запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений", - сказал Володин.

К тому же, он подчеркнул, что христианская традиция имеет в календаре другие даты и дни для почтения памяти предков.

Напомним, 17 апреля в Киевской области закрыли для посещения кладбища на территории городов, сел и поселков.