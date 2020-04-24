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Зеленский назначил нового главу СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил нового главу СБУ в Кировоградской области

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Осипчука начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Об этом говорится в указе Главы государства №157/2020, опубликованном на сайте Офиса Президента, информируется в УНН.

"Назначить Осипчука Ивана Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в тексте указа.

Документ датирован 24 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА. Им стал бывший бывший офицер СБУ Алексей Петров, который до этого возглавлял именно Кировоградское управления СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, назначения, Кропивницкий и Кировоградщина
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