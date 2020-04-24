Зеленский встретился с новым главой Ивано-Франковской ОГА

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталием Федоривым. Собеседники обсудили решения актуальных проблем области, в частности вопросы экономического развития региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, глава государства поздравил Федорова с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту.

"Владимир Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона", - говорится в сообщении.

Добавим, что Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 года был заместителем главы, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорова главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

При этом Зеленский предыдущим указом уволил того же Виталия Федорова от временного исполнения обязанностей главы Ивано-Франковской областной государственной администрации, на которую он был назначен в феврале.