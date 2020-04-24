Раде рекомендуют принять законопроект по поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу комитета в Facebook.

“Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать принять законопроект № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19), в целом и за основу с исключением пункта 2 части 8 раздела I”, — говорится в сообщении.

Указано, что исключение этого пункта обеспечит право авторам получать творческую авторское вознаграждение как лично, так и через аккредитованные организации коллективного управления имущественными правами.

“Кроме того, единогласно поддержали законопроекты, которыми вносятся изменения в Налоговый кодекс; Бюджетный кодекс и другие законы Украины относительно государственной поддержки культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, — указано в сообщении.

Также сообщается, что отсрочка ряда положений некоторых законов и законодательных актов, а также дополнения действующих норм, регламентирующих деятельность креативных индустрий, иметь положительный эффект для них, поскольку требуется длительный период, чтобы преодолеть экономические последствия. Таким образом, креативные индустрии смогут сохранить и быстро восстановить свою стабильную работу, а также предотвратить негативные последствия в будущем.

Напомним, эксперты предложили экономическую политику поддержки бизнеса и населения во время карантина.