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ГБР вызвало на допрос Януковича

ГБР вызвало на допрос Януковича

Виктор Янукович

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий. Об этом сообщила пресс-служба бюро, передает УНН.

Так, Януковича вызывают на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Напомним, что Печерский районный суд Киева перенес на 28 апреля рассмотрение ходатайства о избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Виктор Янукович, ГБР
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