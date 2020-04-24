ГБР вызвало на допрос Януковича

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий. Об этом сообщила пресс-служба бюро, передает УНН.

Так, Януковича вызывают на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Напомним, что Печерский районный суд Киева перенес на 28 апреля рассмотрение ходатайства о избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.