Украина и Люксембург планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве - МИД

КИЕВ. 24 апреля УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном. Стороны подтвердили намерение подписать соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном. Министры подтвердили намерение подписать соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и Люксембургом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество Украины и Люксембурга с целью восстановления инфраструктуры Луганской области, которая страдает от вооруженной агрессии.

"Глава МИДа Украины проинформировал своего коллегу о ситуацию с безопасностью на Донбассе, состояние переговорного процесса в "нормандском формате" и подготовку к разговору министров иностранных дел четырех стран", - добавили в МИДе.

Кроме того, Кулеба пригласил Жана Ассельборна посетить Украину и передал приглашение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля люксембургскому Ксавье Бетелю посетить с официальным визитом нашу страну.

"Министры высказались за взаимодействие на фоне мирового эпидемиологической кризиса, а также обменялись приобретенным опытом в противодействии распространению вируса COVID-19. Жан Ассельборн заверил в неизменности поддержки Люксембургом территориальной целостности и суверенитета Украины и санкционной политики ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.

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