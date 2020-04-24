Стало известно, кто претендует на должность заместителя министра экономики

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась декларация, представленная Алексеем Ергиевым на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НАПК.

Так, Алексей Ергиев подал декларацию на должность в Кабинете министров Украины, а именно на заместителя министра по вопросам развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным декларации, он женат, имеет личную квартиру в Киеве стоимостью более 1,8 млн грн, а также является совладельцем еще одной квартиры в столице. Владеет автомобилем Ford стоимостью 320 тыс. грн. По основному месту работы Ергиев заработал более 2,8 млн грн.

Напомним, во вторник или среду, 28 или 29 апреля соответственно, Верховная Рада Украины может проголосовать за назначение на должность вице-премьер-министра Михеила Саакашвили. Саакашвили в свое время возглавлял Одесскую ОГА и является третьим президентом Грузии.