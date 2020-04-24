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Зеленский внес изменения в указ времен Ющенко о представителях в советах управляющих МВФ и Всемирного банка

Зеленский внес изменения в указ времен Ющенко о представителях в советах управляющих МВФ и Всемирного банка

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в статью 1 указа Президента Украины от 19 декабря 2005 года №1809 "Об обеспечении представительства Украины в советах управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента №156/2020 от 24 апреля.

"Внести в статью 1 Указа Президента Украины от 19 декабря 2005 года №1809 "Об обеспечении представительства Украины в советах управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка" (с изменениями, внесенными Указами от 15 февраля 2012 года №98, от 23 августа 2012 года №485) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова "Первый вице-премьер-министр Украины" заменить словами "Министр финансов Украины";
2) в абзаце пятом слова "Министр экономического развития и торговли Украины" заменить словами "Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в указе.

Отметим, что указ Президента Украины №1809 "Об обеспечении представительства Украины в советах управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка" подписал Виктор Ющенко 19 декабря 2005 года.

В 2012 году изменения в указ вносил и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Напомним, что в мае Украина получит от Всемирного банка 50 млн долларов на поддержку населения через COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, МВФ, Владимир Зеленский
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