Дело Черновол: суд удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляционную жалобу защиты о назначении круглосуточного домашнего ареста бывшему нардепу Татьяне Черновол, ушла в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Так, коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Черновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований сообщило Черновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".