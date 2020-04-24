В области отправляют первые 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня в регионы отправляется 200 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса отечественного производства. В общем заказ достигает на 2 млн ПЦР-тестов. Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"В Украине началось производство ПЦР-тестов... и первая партия объемом в 200 тысяч единиц отправляется в регионы", - сообщил Тимошенко.

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Напомним, что Зеленский пообещал, что сегодня в регионы направят 200 тыс. ПЦР-тестов украинского производства.