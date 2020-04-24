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У "слуг народа" не набралось голосов для назначения Саакашвили вице-премьером

У "слуг народа" не набралось голосов для назначения Саакашвили вице-премьером

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во фракции “Слуга народа” нет большинства голосов, чтобы проголосовать за назначение экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили на должность вице-премьер-министра. Об этом УНН сообщил информированный источник.

“Да, действительно сейчас нет большинства голосов за назначение Саакашвили вице-премьером. Многие депутаты еще не сформировали свою позицию. Те, которые сформировали, разделились практически пополам”, — сообщил источник.

Напомним, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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