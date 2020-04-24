Дипломаты США видят связь между ценами на российскую нефть и агрессией на Донбассе

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Обвал на нефтяном рынке и тяжелая ситуация с экономикой, вызванная в том числе и пандемией коронавируса, могут заставить Россию изменить мнение об агрессии на Востоке Украины. Об этом заявили американские дипломаты во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Сейчас, возможно, наступил момент, когда, по крайней мере, хоть кто-то понимает, что пришло время остановить их (российскую - ред.) агрессию на территории Украины. Для этого есть по крайней мере две причины. Первая - это пандемия, и это очень большая проблема для Москвы", - отметил посол Соединенных Штатов в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст.

По его словам, уже сейчас можно увидеть статистику заболеваемости в РФ, которая растет, и непонятно, сможет ли Кремль справиться с пандемией.

"Второй момент - проблема пандемии вызвала резкий спад глобального спроса на нефть, а российская экономика зависит от углеводородов. Углеводороды - это 40% экспортных поступлений Кремля, и тут вдруг они ничего не зарабатывают. Стоит вспомнить, что Советский Союз рухнул после почти 10 лет, в течение которых цены на нефть были низкими. Стоит также вспомнить, что московская агрессия против Грузии и Украины - в 2014 году начались, когда цена на нефть превышала 100 долларов за баррель и Кремль чувствовал изобилие ресурсов", - подчеркнул дипломат.

Его мысль подхватил посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер.

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По его мнению, Кремль использует Донбасс, как механизм по дестабилизации Киева, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем, реформ, на который Украина должна сосредоточить внимание.

"Но я не думаю, что Россия действительно хочет отобрать Донбасс. Вопрос в том, как изменить эти планы. Вот где мы должны найти механизм, чтобы у Кремля было больше расходов", - отмечает Пайфер.

Дипломат заявил, что не считает, что сейчас Владимир Путин в удобном положении. Так, в январе у российского лидера были большие планы на весну, должно было состояться изменение конституции и пройти референдум, который бы это поддержал и у него появилась бы возможность быть президентом до 2036 года и так далее.

"Сейчас всего этого нет, он столкнулся с экономикой, которая по данным МВФ в этом году сократилась почти на 6%. Цена на нефть Urals в Европе сегодня составляет 21 доллар за баррель. Вчера цена на нефть была даже отрицательной. Россия достигла соглашения с Саудовской Аравией чтобы уменьшить добычу на 10 млн баррелей нефти в день - это шаг в правильном направлении. Но спрос на нефть снизился на 25 млн баррелей, и в начале мая уже будет негде хранить нефть. Итак Путин может понять, что ситуация с экономикой в его стране становится все тяжелее. Надеюсь, что увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве", - добавил дипломат.

Как сообщалось в УНН, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что несколько министров из стран-членов картеля и из стран-союзников провели 21 апреля консультации для обсуждения снижения мировых цен на нефть.