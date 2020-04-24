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Кабмин внес в ВР законопроект об усилении защиты прав детей

Кабмин внес в ВР законопроект об усилении защиты прав детей

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 3386 “О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно сокращения сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствование порядка рассмотрения дел особого производства”. Об этом свидетельствует карта законопроекта на сайте ВР, передает УНН.

Так, документ был зарегистрирован в пятницу, 24 апреля. На данный момент его текст отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа — передан на рассмотрение руководству.

Как ранее сообщал УНН, прокуратура начала уголовное производство относительно возможной пытки несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок кинофильма “Дау”.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, ВРУ
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