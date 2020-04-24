Регистрация | Вход |
USD: 27,01 -0,0399  EUR: 29,14 -0,2798 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 25 апреля 2020 02:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8670
Версия для печати

Ермак обсудил с ветеранами и семьями погибших вопросы предоставления им материальной помощи

Ермак обсудил с ветеранами и семьями погибших вопросы предоставления им материальной помощи

Андрей Ермак

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с ветеранами боевых действий и семьями погибших. На встрече обсудили вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий и членами семей погибших украинских военных. На встрече, которая состоялась при участии представителей Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО, были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при Президенте Украины.

"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинского войска, о оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - обратился Андрей Ермак к участникам встречи.

Напомним, с начала текущих суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.