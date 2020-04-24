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Рада на следующей неделе планирует собраться на внеочередное заседание

Рада на следующей неделе планирует собраться на внеочередное заседание

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на следующей неделе планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Законопроект о функционировании банковской системы рассматриваться не будет. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируем внеочередное заседание ВР на следующей неделе. Даты еще нет. Рабочая версия - четверг", - отметила Кравчук.

Также она добавила, что законопроект о банках рассматривать не будут, ведь сначала нужно запустить процесс специальной процедуры, в соответствии с недавно принятым изменениям в Регламент ВР.

Напомним, что 16 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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