Рада на следующей неделе планирует собраться на внеочередное заседание

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на следующей неделе планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Законопроект о функционировании банковской системы рассматриваться не будет. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируем внеочередное заседание ВР на следующей неделе. Даты еще нет. Рабочая версия - четверг", - отметила Кравчук.

Также она добавила, что законопроект о банках рассматривать не будут, ведь сначала нужно запустить процесс специальной процедуры, в соответствии с недавно принятым изменениям в Регламент ВР.

Напомним, что 16 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.