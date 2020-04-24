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Комитет ВР в понедельник вынесет свое решение по законопроекту о банках

Комитет ВР в понедельник вынесет свое решение по законопроекту о банках

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотрел уже более 90% поправок к законопроекту о банках. В понедельник комитет вынесет свое решение. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

“К законопроекту о банках у нас 16 586 поправок, ящко не ошибаюсь. Мы прошли более 90% из этих поправок. Нам осталось с десяток голосований к этому законопроекту в понедельник в 10:00 утра и я думаю, что до обеда мы сможем принять решение в целом об этом законопроект, о рекомендации ВР принять его во втором чтении и в целом”, — сказал Гетманцев.

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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