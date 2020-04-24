Зеленский подписал изменения в регламент ВР для противодействия "законодательному спаму"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" № 561-ІХ, который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Верховной Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, что в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанной решением парламента, принятым на пленарном заседании большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия Верховной Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить в адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению. Каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения, поправки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, к которой включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

Также документом определен порядок рассмотрения на пленарном заседании парламента законопроектов во втором чтении по особой процедуре.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутатов Украины.