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Кабмин принял решение о выплате долга НСТУ перед "Евроньюз" - нардеп

Кабмин принял решение о выплате долга НСТУ перед "Евроньюз" - нардеп

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в свое постановление что позволит Национальной общественной телерадиокомпании Украины выплатить перед акционерным обществом “Евроньюс” долг в 10,6 млн евро. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Кабмин внес изменения в свое постановление, что позволит Национальной общественной телерадиокомпании выплатить долг перед Евроньюз в размере 10,6 млн евро. В результате долга сейчас счета НСТУ арестованы”, — написал Гончаренко.

Напомним, на финансирование НСТУ правительство выделило 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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