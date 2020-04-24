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Кабмин принял ряд кадровых решений: кого уволили

Кабмин принял ряд кадровых решений: кого уволили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности, уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его заместителей. В ближайшее время планируют назначить новых. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Сегодня Правительство на внеочередном заседании в соответствии со статьей 87 (1) Закона Украины „О государственной службе“ уволило: председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова”, — написал Шмыгаль.

Кроме того, были освобождены:

— заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Роберт Зелди;
— заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Петухов;
— заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Денис Шендрик;
— председатель Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей;
— заместитель Председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковский.

“В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства”, — додаав Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Денис Шмыгаль
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