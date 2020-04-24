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Нефедов прокомментировал свое увольнение с должности главы Гостаможни

Нефедов прокомментировал свое увольнение с должности главы Гостаможни

Максим Нефедов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Максим Нефедов прокомментировал решение правительства об освобождении его от должности главы Государственной таможенной службы отметив, что среди его команды не нашлось того, кто "согласился бы выполнять задачу". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей, Дениса Шендрика, Роберта Зелди и Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился «выполнять задачу». Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", - написал Нефедов.

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Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: УНН
Теги: Украина, Максим Нефедов
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