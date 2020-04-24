Правительство создало Антикризисный энергетический штаб - Гончаренко

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром”, — написал Гончаренко.

Напомним, целью чрезвычайных мер в сфере электроэнергетики является минимизация вероятности веерных отключений электроэнергии для конечных потребителей.

Как сообщалось, правительство освободило временного министра энергетики Шубина и назначил нового.