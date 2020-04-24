Кабмин выделило более 26 млн грн на перенос магистрального водопровода "Горное-Дрогобыч"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины выделил 26,666 млн грн на перенос магистрального водопровода “Горное-Дрогобыч” во Львовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Кабмин выделил 26,666 млн грн на перенос магистрального водопровода „Горное-Дрогобыч“ в Дрогобычском районе Львовской области”, — написал Гончаренко.

Напомним, в первом квартале 2020 году до общего фонда Государственного бюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 15% больше, чем в соответствующий период прошлого года.