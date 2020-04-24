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Кабмин утвердил норматив части прибыли госпредприятий, которые засчитываются в Госбюджет

Кабмин утвердил норматив части прибыли госпредприятий, которые засчитываются в Госбюджет

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил норматив части прибыли предприятий, в которых государство имеет более 50% акций, которая зачисляются в Госбюджет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Кабмин утвердил норматив части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций, которая направляете на уплату дивидендов (т.е. зачисляются в Госбюджет). Базовый норматив — 50%. Исключения: Укрэнерго и Укргидроэнерго — 30%, ПриватБанк — 75%, Нафтогаз — 95%”, — написал Гончаренко.

Напомним, правительство утвердило тарифы на лечение больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, бюджет, государство, госпредприятия
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