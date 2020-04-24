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Кабмин согласовал выплаты к 300% зарплатам медиков, которые лечат больных COVID-19 - Минздрав

Кабмин согласовал выплаты к 300% зарплатам медиков, которые лечат больных COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины согласовал выплаты к 300% зарплатам медиков, которые задействованы  в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Правительство согласовало выплаты до 300% зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на:

  • на дополнительные выплаты работникам учреждений здравоохранения;
  • на обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Ранее в министерстве образования и науки Украины сообщили, что выплаты молодым учителям приостановлено из-за изменений в бюджет.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Всего в мире заболело более 2.7 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Минздрав, Коронавирус, выплаты
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