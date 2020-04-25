УПЛ во второй раз перенесла выборы президента организации

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Выборы президента Украинской Премьер-лиги по футболу перенесены во второй раз, сообщает УНН со ссылкой пресс-службу УПЛ.

По результатам обсуждения вопроса о выборах президента Украинской Премьер-лиги Дирекция УПЛ, основываясь на постановлении Кабинета министров Украины о продлении карантина до 11 мая, приняло решение перенести выборы главы Лиги с 27 апреля на 25 мая.

Отметим, местом проведения станет Дом футбола (время начала заседания — в 12:30).

Напомним, что впервые дирекция УПЛ перенесла выборы президента в конце марта.