Регистрация | Вход |
USD: 27,01 -0,0399  EUR: 29,14 -0,2798 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 25 апреля 2020 12:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
10590
Версия для печати

УПЛ во второй раз перенесла выборы президента организации

УПЛ во второй раз перенесла выборы президента организации

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Выборы президента Украинской Премьер-лиги по футболу перенесены во второй раз, сообщает УНН со ссылкой пресс-службу УПЛ.

По результатам обсуждения вопроса о выборах президента Украинской Премьер-лиги Дирекция УПЛ, основываясь на постановлении Кабинета министров Украины о продлении карантина до 11 мая, приняло решение перенести выборы главы Лиги с 27 апреля на 25 мая.

Отметим, местом проведения станет Дом футбола (время начала заседания — в 12:30).

Напомним, что впервые дирекция УПЛ перенесла выборы президента в конце марта.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.