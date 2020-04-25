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Пять матчей дисквалификации и штраф: футболист Хачериди получил наказание

Пять матчей дисквалификации и штраф: футболист Хачериди получил наказание

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ наложил санкции на украинского защитника Евгения Хачериди за неспортивное поведение в матче 5 тура чемпионата Беларуси "Витебск" - "Динамо" Брест, передает УНН со ссылкой на сайт федерации.

Защитник дисквалифицирован на пять матчей, а также оштрафован на 50 базовых величин (около 15 тыс. гривен). Также сохраняется и вариант при котором “Динамо” Брест наложит свои санкции на игрока.

Примечательно, что наказание Хачериди получил за то, что в конце матча получил красную карточку (вне игрового момента нанес удар ногой по оппоненту), а после игры в подтрибунном помещении пытался ударить судью.

Добавим, что также наказание в виде 3 матчей дисквалификации и 30 базовых величин получил массажист клуба Сергей Лапицкий.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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