В США умерло уже более 51 тыс. инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Соединенных Штатах Америки количество жертв болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, превысило отметку в 51 тыс. человек. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, который регулярно актуализирует статистику по распространению и последствий пандемии COVID-19 в мире, передает УНН.

Согласно официальным подсчетам, которые легли в основу приведенных университетом данных, в США на данный момент подтверждено уже более 51 тысяч летальных случаев вследствие COVID-19. Всего в стране зафиксировано более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом, активных случаев насчитывается более 793 тысяч. Выздоровели в целом почти 97 тыс. американцев, отмечается на сайте.

Драматичная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в штате Нью-Йорк, где 271,6 тысячи зараженных насчитали уже более 21 тыс. жертв.

Между тем в мире подтверждено уже более 2,76 миллиона случаев заражений коронавирусом, более 193 тыс. пациентов умерло от COVID-19, сообщается на сайте университета.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.