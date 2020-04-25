Следственная комиссия Рады по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов просит продлить ее работу на полгода
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающийся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода. Об этом говорится в соответствующем постановлении №3384, что было зарегистрировано на сайте Верховной Рады, передает УНН.
“Учитывая большой объем информации, поступивший во Временную следственную комиссию для проведения расследования сведений по расследованию пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в г.Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея, (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы и предназначенной комплексной судебно-военной, взрывотехнической и пожаро-технической экспертизы, выполнение которой требует времени больше, чем определено Постановлением № 262-их, считаем не завершенной в полной мере работу Временной следственной комиссии по исполнением возложенных Верховной Радой Украины задач. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость продолжения деятельности Временной следственной комиссии”, — говорится в пояснительной записке постановления.
Отмечается, что целью принятия проекта постановления является продолжение работы Временной следственной комиссии на шесть месяцев с целью дальнейшей проверки сведений и выяснения состояния расследования сведений по расследованию пожаров (взрывов) на складах боеприпасов.
Напомним, в конце октября прошлого года в Совете образовали ВСК по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов.