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Министр финансов: кадровые ротации в Налоговой и Таможне - это первый шаг к рестарту ведомств

Министр финансов: кадровые ротации в Налоговой и Таможне - это первый шаг к рестарту ведомств

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кадровые изменения в Налоговой и Таможне давно назрели, а увольнение руководителей этих ведомств - это первый шаг к их рестарту. Об этом заявил Министр финансов Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства я сделал представление на увольнение руководителей Налоговой и Таможни. Это решение поддержали все члены Кабмина единогласно. Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно", - сообщил Марченко.

Он отметил, что эти кадровые перестановки "это - первый шаг к очищению фискальных органов государства".

"Кадровые решения - наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет про рестарт обеих служб", - написал министр.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины уволил с должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и всех его заместителей, а также с должности председателя Государственной налоговой службы был уволен Сергей Верланов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, таможня, фискальная служба, Минфин, увольнение
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