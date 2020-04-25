Два клуба АПЛ совершили трансферные запросы на легионера "Шахтера"

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Английские клубы вступили в борьбу за трансфер 20-летнего полузащитника "Шахтера" Тете, информирует УНН со ссылкой на "Globoesporte".

Английские “Лестер” и “Ньюкасл” сделали трансферные запросы в отношении 20-летнего бразильского исполнителя “горняков”. Однако украинский гранд имеет целью получить за талант из Бразилии 70 млн. евро.

Также, к игроку проявляет интерес “Милан” и итальянская “Рома”, которую тренирует бывший наставник “Шахтера” португалец Паулу Фонсека.

Заметим, Тете перешел в “Шахтер” из “Гремио” летом 2019 за 15 млн. евро. На счету бразильца 5 голов и 4 результативных передачи в 26 матчах за “горняков”.