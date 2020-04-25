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Зеленский назначил двух председателей РГА в Донецкой и Винницкой областях

Зеленский назначил двух председателей РГА в Донецкой и Винницкой областях

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля подписал распоряжение о назначении глав двух райгосадминистраций, по одному в Донецкой и Винницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте главы государства.

Так, в распоряжении № 298/2020-рп речь идет о назначении Николайчука Святослава Владимировича председателем Жмеринской районной государственной администрации Винницкой области.

В свою очередь, в Донецкой области Президент назначил Терещенко Андрея Валерьевича председателем Славянской районной государственной администрации, говорится в распоряжении № 299/2020-рп.

Напомним, в течение пятницы президент, в частности, утвердил в должности председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, ранее временно исполнявшего обязанности на этой должности и назначил нового главу СБУ в Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, РГА, Владимир Зеленский
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