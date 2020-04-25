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Из-за коронавируса экономика России ежедневно теряет 100 млрд рублей

Из-за коронавируса экономика России ежедневно теряет 100 млрд рублей

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Экономика России из-за коронавирусного кризиса ежедневно теряет 100 млрд рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает УНН со ссылкой на DW.

По прогнозам Решетникова, дефицит госбюджета РФ до конца 2020 года составит до 5 процентов ВВП. Власти России намерены покрывать дефицит за счет резервов и заимствований, при этом обязательства перед гражданами будут выполнять независимо от цен на нефть, пообещал министр.

Ранее Нацбанк Украины оценил падение ВВП в первом квартале.

Напомним, по состоянию на вечер 24 апреля во России за сутки зафиксировали около 6 тыс. новых случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Россия, кризис, Коронавирус
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