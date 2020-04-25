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Бывший наставник клубов УПЛ победил в дебютной игре чемпионата Беларуси

Бывший наставник клубов УПЛ победил в дебютной игре чемпионата Беларуси

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Матчем "Смолевичи" - "Динамо" Минск стартовал розыгрыш шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН.

В дебюте встречи Иван Бахар открыл счет в пользу клуба из Минска (7 мин). Далее дубль оформил Евгений Шикавка (39 и 69 мин). К концу игры автогол Горопевшека позволил хозяевам избежать разгромного фиаско — 1:3.

Примечательно, что дебютную встречу на посту тренера “Динамо” провел Леонид Кучук. Белорус в свое время тренировал киевский “Арсенал”, “Сталь” из Каменского и “Рух”.

Добавим также, “Динамо” Минск набрал 9 очков и поднялся на шестую ступень таблицы.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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