Бывший наставник клубов УПЛ победил в дебютной игре чемпионата Беларуси

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Матчем "Смолевичи" - "Динамо" Минск стартовал розыгрыш шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН.

В дебюте встречи Иван Бахар открыл счет в пользу клуба из Минска (7 мин). Далее дубль оформил Евгений Шикавка (39 и 69 мин). К концу игры автогол Горопевшека позволил хозяевам избежать разгромного фиаско — 1:3.

Примечательно, что дебютную встречу на посту тренера “Динамо” провел Леонид Кучук. Белорус в свое время тренировал киевский “Арсенал”, “Сталь” из Каменского и “Рух”.

Добавим также, “Динамо” Минск набрал 9 очков и поднялся на шестую ступень таблицы.