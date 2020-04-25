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Клуб украинца сравнял счет в финальной серии чемпионата Тайваня по баскетболу

Клуб украинца сравнял счет в финальной серии чемпионата Тайваня по баскетболу

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В финальной серии чемпионата Тайваня по баскетболу состоялся очередной поединок с участием "Тайвань Бор" за который выступает украинец Игорь Зайцев и БК "Юлон Луксгень", передает корреспондент УНН.

В первой половине шла плотная борьба с небольшим преимуществом “Юлон” (47:40). В начале третьей четверти три попытки подряд Зайцева с сопротивлением канадского центрового Сима Бхуллара (рост 2,26 см, вес 163 кг) помогли “Тайвань Бор” начать рывок и выиграть вторую половину встречи (54:27), а с ней и поединок — 94:74.

За 30 минут игрового времени наш центровой почти оформил дабл-дабл — 14 очков (7/13 с игры), 9 подборов при передаче, перехвате и блок-шоте.

Добавим также, счет в серии до 4-х побед стал ничейным — 2:2. Следующая игра пройдет 26 апреля.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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