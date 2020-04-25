Ограничения на передвижение между Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая - Кабмин

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Ограничения на пересечение административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 24 апреля, передает УНН.

Временные ограничения были введены еще 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эти меры касаются всех, кроме граждан Украины и членов их семей, лиц, пересекающих административную границу “с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с Крыма и Севастополя”.

Накануне Кабмин Украины сообщил, что граждане, прибывшие на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы.

Как сообщил УНН, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) 24 апреля открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства Украины относительно временного прекращения работы пунктов пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской области.

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Как пишет издание Радио Свобода, иск подала адвокат, крымчанка Юлия Лесная 20 марта. Она считает, что свобода передвижения может ограничиваться только законом, а распоряжение правительства им не является. Кроме того, по ее словам, такой запрет по Крыму “дискриминирует граждан Украины по признаку места регистрации”.

Российское пограничное управление ФСБ прекратило пропуск “иностранных граждан” на территорию Крыма с материковой Украиной с 00 часов 18 марта.