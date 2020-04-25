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Правительство США может скупить акции энергетических компаний

Правительство США может скупить акции энергетических компаний

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Федеральные власти США допускает возможность скупки акций энергетических компаний, оказавшихся в затруднительном положении. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп, который выступил вместе с Мнучиним в Белом доме, сказал, что намерен оказать помощь отрасли. Он предположил, что федеральная власть может закупать топливо, а также покупать авиабилеты для удовлетворения потребностей, которые возникнут в будущем. Мнучин добавил: “Мы рассматриваем все возможные альтернативы”.

Энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители во время пандемии.

Президент Трамп сообщил, что для стабилизации мировых цен Саудовская Аравия и Россия должны сократить нефтедобычу, как это сейчас делают Канада, а также штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.

Согласно официальным подсчетам, которые легли в основу приведенных университетом Джонса Хопкинса данных, в США на данный момент подтверждено уже более 51 тыс. летальных случаев вследствие COVID-19. Всего в стране зафиксировано более 890 тыс. случаев заражения коронавируса, активных случаев насчитывается более 793 тыс. Выздоровели в целом почти 97 тыс. американцев.

Источник: УНН
Теги: США, энергетика, Коронавирус
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