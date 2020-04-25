Футболисты испанской Примеры пройдут проверку на коронавирус

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Испанская Примера протестирует всех игроков, а также персонал испанских клубов на коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Диагностика начнется с 28 апреля. Руководство лиги уже запросило у клубов списки футболистов и работников. В ближайшее время руководство лиги должно обсудить даты возвращения приостановленного чемпионата.

Сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас также предложил клубам отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Заметим, что в Европе из-за пандемии коронавируса сейчас функционирует только один футбольный чемпионат — первенство Беларуси.