Регистрация | Вход |
USD: 27,01 -0,0399  EUR: 29,14 -0,2798 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 25 апреля 2020 12:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
8370
Версия для печати

Футболисты испанской Примеры пройдут проверку на коронавирус

Футболисты испанской Примеры пройдут проверку на коронавирус

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Испанская Примера протестирует всех игроков, а также персонал испанских клубов на коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Диагностика начнется с 28 апреля. Руководство лиги уже запросило у клубов списки футболистов и работников. В ближайшее время руководство лиги должно обсудить даты возвращения приостановленного чемпионата.

Сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас также предложил клубам отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Заметим, что в Европе из-за пандемии коронавируса сейчас функционирует только один футбольный чемпионат — первенство Беларуси.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.