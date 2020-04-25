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WP: подписанный Трампом указ о частичном запрете иммиграции не будет временным

WP: подписанный Трампом указ о частичном запрете иммиграции не будет временным

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий будет носить постоянный характер. Об этом заявил один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер во время закрытых консультаций со сторонниками Трампа, сообщила в пятницу газета The Washington Post, получившая запись беседы, передает УНН.

По данным издания, в четверг Миллер сообщил, что Белый дом рассматривает следующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов. “Самое главное — (эти меры) перекроют кран новой иностранной рабочей силы”, — сказал советник. По его словам, нынешний указ является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Администрация США принимает меры по сокращению уровня иммиграции. Миллер ранее заявлял, что использование труда мигрантов приводит к снижению зарплат американского рабочего класса — “синих воротничков”. Кроме того, в Госдепартаменте ранее сообщили, что с момента вступления Трампа на пост президента количество выданных иммиграционных виз сократилось на 17%.

Ранее Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США.

Источник: УНН
Теги: США, миграция, Дональд Трамп
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