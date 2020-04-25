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Бывший форвард сборной Украины Девич объявил о завершении карьеры

Бывший форвард сборной Украины Девич объявил о завершении карьеры

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Бывший лидер харьковского "Металлиста", нападающий сборной Украины Марко Девич в интервью телеканалам "Футбол 1/2" признался, что его путь профессионального футболиста подошел к завершению, передает УНН.

“Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с „Сабах“ подошел к концу. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов”, — отметил Девич.

Однако украинец видит себя тренером или агентом, но еще рано об этом говорить.

Отметим, что 36-летний Девич выступал за “Волынь”, “Металлист” и “Шахтер” в Украине 9-ть сезонов. В его активе 98 голов за “Металлист” — рекорд истории команды. Также выступал за сборную Украины (35 матчей, 7 голов).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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