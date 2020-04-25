Экс-футболист клубов УПЛ оформил победный гол в поединке чемпионата Беларуси

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Во втором поединке стартового соревновательного дня шестого тура чемпионата Беларуси по футболу ФК "Неман" принимал ФК "Энергетик-БГУ", передает корреспондент УНН.

Больше часа противостояния на табло держалась нулевая ничья, пока к делу не подошел армянский форвард Гегам Кадимян. Игрок звена атаки перебросил мяч через голкипера, а полевой игрок не успел выбить его - 1:0. Далее дублем хозяевам помог Забелин и установил окончательные цифры - 3:0.

Примечательно, что Кадимян, который выступал за украинцев - "Ворскла", "Карпаты", "Олимпик", "Заря", входит в тройку лучших бомбардиров первенства Беларуси (3 гола).

Добавим, "Неман" набрал 8 очков (8 строка) и в следующем туре встретится с самым титулованным клубом страны "БАТЭ".