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За сутки авиация сбросила 176 т воды на пожары в Чернобыльской зоне

За сутки авиация сбросила 176 т воды на пожары в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 25 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники в ячейках пройденных огнем. За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 176 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

“По состоянию на 7 ч. 25 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем.

Привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины.

“Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми 24 апреля осуществлено 79 сбросов — 176 т воды”, — добавили спасатели.

Напомним, в Гидрометцентре сообщили о состоянии химического загрязнения воздуха в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Чернобыльская зона, пожары, ГСЧС
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