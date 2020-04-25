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Спасатели тушат траву в Житомирской области: пожары в лесных массивах локализованы

Спасатели тушат траву в Житомирской области: пожары в лесных массивах локализованы

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на утро субботы на территории Житомирской области пожары в лесных массивах локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украини, передает УНН.

“По состоянию на 7 ч. 25 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицькому и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 18 единиц техники”, — сообщили в пресс-центре.

Спасатели отмечают, что 24 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

“По состоянию на 7 ч. 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля человеком осуществлен 3 сбросы — 24 т воды”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 25 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, пожары, ГСЧС
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