В Украине зафиксировано уже 8 125 случаев COVID-19, из них более 200 - летальные

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на профильный канал в Telegram “Коронавирус_инфо”.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 377 случаев;

Волынская область — 212 случая;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Донецкая область — 27 случаев;

Житомирская область — 337 случаев;

Закарпатская область — 286 случаев;

Запорожская область — 171 случай;

Ивано-Франковская область — 700 случаев;

Кировоградская область — 306 случаев;

м. Киев — 1159 случаев;

Киевская область — 519 случаев;

Львовская область — 317 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 183 случая;

Полтавская область — 169 случаев;

Ровенская область — 483 случая;

Сумская область — 94 случая;

Тернопольская область — 565 случаев;

Харьковская область — 125 случаев;

Херсонская область — 79 случаев;

Хмельницкая область — 66 случаев;

Черновицкая область — 1308 случаев;

Черкасская область — 249 случаев;

Черниговская область — 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 в Центр поступило 1 451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19”, — добавили в штабе.