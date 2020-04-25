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Пандемия коронавируса: COVID-19 в Германии заразились более 152 тысяч человек, 5 500 - умерли

Пандемия коронавируса: COVID-19 в Германии заразились более 152 тысяч человек, 5 500 - умерли

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигла 152 438 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

За сутки зафиксировано 2 055 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 5 500 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (40 547), Северной Рейн — Вестфалии (31 465), Баден-Вюртемберге (30 169). В Берлине отмечено 5 525 случаев заболевания.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Брифинг по ситуации с COVID-19 в Германии, 24 апреля:

Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Источник: УНН
Теги: Германия, Коронавирус
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