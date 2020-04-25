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В Ровенской области зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19

В Ровенской области зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Ровенской области по состоянию на утро 25 апреля зафиксировали 21 новый случай инфицирования коронавирусом, 10 из них — в самом городе Ровно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавирусу при Ровенской ОГА.

“По состоянию на утро 25 апреля на Ровенщине зарегистрировано 21 новый случай на COVID-19”, — говорится в сообщении.

Так, коронавирус зафиксировали в:

— 10 жителей из г. Ровно.
— 1 из Корецкого района (с. Старый Корец)
— 1 из Радивиловского района (с. Опарыпсы)
— 9 из Ровенского района (1 — с.Городок и 8 — с.Зоря).

Таким образом всего на Ровенщине зарегистрировано 484 случая заболевания COVID-19. Из них — 12 летальных и 41 человек выздоровел.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 97 образцов для ПЦР-тестирования.

Напомним, что в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ровно и Ровенская область, Коронавирус
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