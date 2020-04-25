За сутки COVID-19 в Украине заболело 42 детей и 16 медиков

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 478 человек, из них 42 детей и 16 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“За прошедшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 16 медработников. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев, при этом 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей”, — рассказал Степанов.

Он отметил, что за все время пандемии заболело 8125 человек, 545 детей и 1574 медработников.

“За минувшие сутки совершено 5825 исследований методом ПЦР — новый рекорд. Из них от больных с пневмонией 967 человек. Всего проведено 7850 тестов от больных пневмонией после изменения алгоритма тестирования”, — добавил министр.

Стоит отметить, что за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 109 и городе Киев — 37.

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.