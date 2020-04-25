МЗ прокомментировал привлечение студентов для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Студенты медицинских учреждений, которые хотели присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса оставили свои данные на уровне региональных департаментов здравоохранения. Сейчас потребности в их привлечении нету, однако если она появится — с добровольцами свяжутся. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“У нас все студенты, в том числе медицинских вузов и интерны, они привлекаются исключительно на добровольных началах. Для этого они заполнили соответствующие анкеты, все это происходит на уровнях департаментов здравоохранения. Планировалось привлекать их к борьбе с коронавирусной болезнью на уровне организационно-технических мероприятий, но сегодня такой необходимости не существует, нам хватает медицинских работников. Но если возникнет такая необходимость, то у нас есть все данные наших добровольцев, они заполнили. И сразу они будут привлечены — работа ведется на уровне регионов”, — рассказал Степанов.

Напомним, что в Украине более 1000 студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с пандемией.