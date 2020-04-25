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Степанов посетит с аудитом больницы Киевской области

Степанов посетит с аудитом больницы Киевской области

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Аудит, который проводит министерство здравоохранения в связи с внедрением второго этапа медицинской реформы, показывает тревожные сигналы. Поэтому министр здравоохранения посетит три больницы в Киевской области и пообщается с ее пациентами. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Наш аудит системы здравоохранения, который мы начали в связи с введением второго этапа медреформы показывает очень серьезные сигналы. Что где планируются сокращения, где снижение зарплат, где неоплачиваемые отпуска”, — сказал Степанов.

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Поэтому министерство стремится показать реальное положение дел.

“Чтобы посмотреть, что происходит в больницах разного уровня — я еду в Киевскую область, где посещу три больницы: и в областные, и в районные, пообщаться с пациентами и услышать их мнение”, — сообщил министр.

Ранее УНН писал, что в Украине из-за перехода на второй этап медицинской реформы рассматриваются все вопросы касательно нее, после чего МЗ будет предлагать правительству пересмотреть ее или внести коррективы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, Минздрав, Максим Степанов
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