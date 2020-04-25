В Минздраве не подтвердили фактов инфицирования коронавируса в процессе тестирования

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Во время тестирования на коронавирус нельзя подхватить инфекцию, и таких случаев в Украине не зафиксировано. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Конечно — это фейковая информация, у нас не существует таких случаев, потому что механизм тестирования исключает заражения здорового человека вирусом COVID-19. Это как и сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят это тестирование — медработники в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. У нас как нет таких случаев, так и не существует практически возможности, чтобы такое произошло”, — сказал Степанов, отвечая на вопрос, можно ли подхватить инфекцию в процессе тестирования.

В Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.