Сегодня в регионы поедет еще 100 тысяч отечественных ПЦР-тестов - Степанов

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в регионы отправят еще 100 тысяч отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, а на завтра предполагается отправления еще 150 тысяч. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя. Это предприятие „Укргентех“. Первую поставку они совершили вчера. Одна система насчитывает почти 100 тестов, вчера состоялась поставка 2 тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы. Это почти 200 тысяч тестов. Сегодня еще 100 тысяч тестов, завтра предполагается еще 150 тысяч тестов”, — рассказал Степанов.

Он также сообщил, что Институтом молекулярной биологии и генетики, министерством финансов в конце марта была выделена определенная сумма средств на научные исследования и возможность изготовления и тестирования тест-систем.

“Этот потенциал мы будем приобщать к изготовлению, но ученые — не производители, и здесь важно сделать синергию между учеными и промышленными предпринимателями. На этом мы договорились с руководителем научного учреждения и ждем сотрудничества”, — добавил министр.

Напомним, что вчера в регионы отправили 200 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса отечественного производства.